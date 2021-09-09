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Украинские легкоатлеты заняли призовые места на финальном этапе Бриллиантовой лиги

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Цюрих, Четверг 09 сентября 2021 23:48
Украинские легкоатлеты заняли призовые места на финальном этапе Бриллиантовой лиги Фото: легкоатлет Андрей Проценко (facebook.com/olympicua)
Автор: Анна Полисученко

Украинские легкоатлеты заняли призовые места на финальном этапе Бриллиантовой лиги. Андрей Проценко и Анна Рыжикова заняли второе и третье место в Цюрихе (Швейцария).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В прыжках в высоту украинец Андрей Проценко занял второе место с лучшим результатом в сезоне 2,30 м. Победителем стал итальянец Джанмарко Тамбери - 2,34 м.

В беге на 400 метров с барьерами Анна Рыжикова финишировала третьей с результатом 53,70. Другая украинка Виктория Ткачук показала четвертое время - 53,76 (личный рекорд). А победила на этой дистанции голландка Фемке Бол.

Ранее мы писали, что украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, прыгнув на 2,02 метра.

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