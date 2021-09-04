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Олимпийская чемпионка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, прыгнув на 2,02 метра

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Брюссель, Суббота 04 сентября 2021 05:38
Олимпийская чемпионка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, прыгнув на 2,02 метра Фото: Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, прыгнув на 2,02 метра (facebook.com/olympicua)
Автор: Анна Полисученко

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, прыгнув на 2,02 м. Эта высоту покорилась украинке с первой попытки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sport.Ua.

Этап Бриллиантовой лиги прошел в Брюсселе. В секторе прыжков в высоту Украину представляли Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Ярослава Магучих.

Первой выбыла Левченко, которая не преодолела отметку в 1,92 м. Юлия финишировала 8-й. 4-й итоговый результат показала Геращенко, которая не взяла высоту 1,95 м.

В итоге за победу боролись те, кто занял пьедестал на Олимпиаде: Магучих, Ласицкене и Макдермотт.

И Ярослава сумела обойти своих соперниц. Магучих прыгнула на 2,02 м. Высоту 2,04 м Ярослава не взяла с трех попыток. Однако и прыжка на 2,02 м хватило для победы.

Второй финишировала Ласицкене, Макдермотт - 3-я.

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