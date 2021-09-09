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Українські легкоатлети посіли призові місця на фінальному етапі Діамантової ліги

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Цюрих, Четвер 09 вересня 2021 23:48
Українські легкоатлети посіли призові місця на фінальному етапі Діамантової ліги Фото: легкоатлет Андрій Проценко (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Українські легкоатлети зайняли призові місця на фінальному етапі Діамантової ліги. Андрій Проценко і Анна Рижикова посіли друге і третє місце в Цюріху (Швейцарія).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

У стрибках у висоту українець Андрій Проценко посів друге місце з найкращим результатом у сезоні 2,30 м. Переможцем став італієць Джанмарко Тамбері - 2,34 м.

У бігу на 400 метрів з бар'єрами Анна Рижикова фінішувала третьою з результатом 53,70. Інша українка Вікторія Ткачук показала четвертий час - 53,76 (особистий рекорд). А перемогла на цій дистанції голландка Фемке Бол.

Раніше ми писали, що українка Магучіх виграла етап Діамантової ліги, стрибнувши на 2,02 метра.

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