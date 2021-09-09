Українські легкоатлети посіли призові місця на фінальному етапі Діамантової ліги
Фото: легкоатлет Андрій Проценко (Getty Images)
Українські легкоатлети зайняли призові місця на фінальному етапі Діамантової ліги. Андрій Проценко і Анна Рижикова посіли друге і третє місце в Цюріху (Швейцарія).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
У стрибках у висоту українець Андрій Проценко посів друге місце з найкращим результатом у сезоні 2,30 м. Переможцем став італієць Джанмарко Тамбері - 2,34 м.
У бігу на 400 метрів з бар'єрами Анна Рижикова фінішувала третьою з результатом 53,70. Інша українка Вікторія Ткачук показала четвертий час - 53,76 (особистий рекорд). А перемогла на цій дистанції голландка Фемке Бол.
Раніше ми писали, що українка Магучіх виграла етап Діамантової ліги, стрибнувши на 2,02 метра.