Украинские компании призывают прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере

Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт проекта.

"Каждый доллар заплачен за российские энергоносители - это доллар отдан прямо убийце в руки. Больше не может быть никаких колебаний о том вести ли коммерческую деятельность с российскими энергетическими компаниями или нет", - говорится в заявлении Stop Bloody Energy.

На сайте проекта собрана информация о газовые, угольные (трейдинговые), нефтесервисные и машиностроительные компании, которые продолжают сотрудничество с Россией.

Цель Stop Bloody Energy - показать крупные мировые компании, которые несмотря на нападение России на Украину продолжают вести бизнес в РФ, и фактически зарабатывают на крови украинского народа, сообщили в компании ДТЭК.

"Те кто еще этого не понял - должны получить четкий сигнал: сегодня в вашу маржу заложено конкретное количество убитых украинских детей, разрушенных домов, уничтоженных городов и миллионы потерянных и истерзанных войной жизней. Единственный способ остановить эту войну - лишить страну-агрессора средств на ее продолжение", - говорится в заявлении на сайте.

Напомним, ранее ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призывали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любую поставку в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.