ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские компании призывают прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 14:49
Украинские компании призывают прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере Фото: украинские компании призывают прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере (bloody.energy)
Автор: Артем Горовенко

Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт проекта.

"Каждый доллар заплачен за российские энергоносители - это доллар отдан прямо убийце в руки. Больше не может быть никаких колебаний о том вести ли коммерческую деятельность с российскими энергетическими компаниями или нет", - говорится в заявлении Stop Bloody Energy.

На сайте проекта собрана информация о газовые, угольные (трейдинговые), нефтесервисные и машиностроительные компании, которые продолжают сотрудничество с Россией.

Цель Stop Bloody Energy - показать крупные мировые компании, которые несмотря на нападение России на Украину продолжают вести бизнес в РФ, и фактически зарабатывают на крови украинского народа, сообщили в компании ДТЭК.

Украинские компании призывают прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере

"Те кто еще этого не понял - должны получить четкий сигнал: сегодня в вашу маржу заложено конкретное количество убитых украинских детей, разрушенных домов, уничтоженных городов и миллионы потерянных и истерзанных войной жизней. Единственный способ остановить эту войну - лишить страну-агрессора средств на ее продолжение", - говорится в заявлении на сайте.

Напомним, ранее ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призывали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любую поставку в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергетическая блокада Вторжение России в Украину
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину