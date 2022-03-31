Українські компанії закликають припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері

Група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, в рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт проекту.

"Кожний долар заплачений за російські енергоносії - це долар відданий прямо вбивці в руки. Більше не може бути жодних вагань з приводу того вести комерційну діяльність з російськими енергетичними компаніями чи ні", - йдеться в заяві Stop Bloody Energy.

На сайті проекту зібрана інформація про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівельні компанії, які продовжують співпрацю з Росією.

Мета Stop Bloody Energy - показати великі світові компанії, які попри напад Росії на Україну продовжують вести бізнес у РФ, та фактично заробляють на крові українського народу, повідомили в компанії ДТЕК.

"Ті хто ще цього не зрозумів - мають отримати чіткий сигнал: сьогодні в вашу маржу закладена конкретна кількість вбитих українських дітей, зруйнованих домівок, знищених міст й мільйони втрачених та понівечених війною життів. Єдиний спосіб зупинити цю війну - позбавити країну-агресора коштів на її продовження", - йдеться в заяві на сайті.

Нагадаємо, раніше ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" звертались до світової бізнес-спільноти з відкритим листом, в якому вони закликали світ відмовитись від купівлі російських енергоресурсів та припинити будь-яке постачання в Росію комплектуючих та технологій для паливно-енергетичної сфери.