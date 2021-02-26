UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку тока из Беларуси, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Международные санкции за сотрудничество с Белорусской АЭС могут распространиться, в том числе на украинские компании, которые с начала 2021 года импортируют электроэнергию с этой станции.

Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Европейский парламент принял резолюцию с требованием закрыть эту Белорусскую атомную электростанцию. Будут международные санкции и вполне вероятно, что и украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку у агрессора или его сателлита электроэнергию", - сообщил Наливайченко.

В частности, под санкции может попасть компания "Интерпайп" Виктора Пинчука, которая первой начала поставку тока с Белорусской АЭС. Деньги на импорт тока из этой станции в результате идут в Россию.

"Станция построена за российский кредит, платя за электричество с Белорусской АЭС, финансируешь никого другого чем российский бюджет и российскую армию. А украинские компании - "Интерпайп" и другие, большое приветствие им - покупают электроэнергию именно оттуда", - добавил Наливайченко.

Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн.

Крупнейшим импортером является "Днепроспецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЭлектроэнергияБеларусьимпорт
Читайте также
Нам ничего не остается, как укреплять связи с Россией, - глава МИД Беларуси
Евросоюз на год продлил санкции против властей Беларуси
Прогноз погоды