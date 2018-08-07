Українські клієнти Манафорта перевели на його рахунок на Кіпрі мільйони доларів, - Гейтс

Рик Гейтс на суді заявив, що українські клієнти Манафорта переводили на його офшорні рахунки мільйони доларів

Колишній партнер Пола Манафорта Рік Гейтс на суді підтвердив, що українські клієнти політтехнолога перевели йому мільйони доларів. Про це повідомляє The Washington Post.

Під час суду Гейтс заявив, що в Україні Манафорту заплатили мільйони доларів за роботу. Ці гроші вони переводили на незареєстровані банківські рахунки Манафорта на Кіпрі.

Разом з цим, він підтвердив, що вони усвідомлювали про порушення закону.

Також Гейтс зізнався, що привласнив кілька сотень тисяч доларів скориставшись доступом до закордонних рахунків за допомогою фіктивних угод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гейтс допомагав Манафорту подавати неправдиві податкові декларації. Гейтс, який погодився на співпрацю з прокурорами заявив, що він разом з Манафортом свідомо не повідомляв про іноземних банківських рахунках.