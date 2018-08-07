Партнер Манафорта заявил, что помогал ему подавать ложные налоговые декларации

На суде Рик Гейтс сказал, что сознательно не сообщал об иностранных банковских счетах политтехнолога

Во время заседания суда по делу Пола Манафорта, партнер политтехнолога Рик Гейтс заявил, что помогал ему подавать ложные налоговые декларации. Об этом сообщает The Washington Post.

Гейтс, который согласился на сотрудничество с прокурорами заявил, что он вместе с Манафортом сознательно не сообщал об иностранных банковских счетах. Также добавил, что они не смогли зарегистрировать Манафорта как иностранного агента.

Прокурор спросил Рика Гейтса, понимает ли он, что это было незаконным, на что он ответил: "да".

На вопрос зачем он врал следователям раньше, он ответил, что делал это по личной просьбе Манафорта.

Политтехнолог приказывал ему оформлять деньги на зарубежных счетах не как доходы, а займы. Это уменьшало сумму налогообложения.

Во время заседания прокурор спросил Гейтса о взаимоотношениях с ним Манафорта. Он ответил, что не общался с политтехнологом вне работы и рассказал, что с каждым годом выполнял все больше обязонностей считая себя "просто работником фирмы".

На вопрос прокурора признает ли он, что совершал преступление вместе с Манафортом, Гейтс ответил: "Да".

Напомним, бухгалтер Манафорта призналась в подделке документов для уменьшения налогов. Она помогала проводить задним числом документы и фальсифицировать финансовые отчеты по требованию Манафорта и его бизнес-партнера с целью снижения налогов и предоставления ему права на получение кредитов.