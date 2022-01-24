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Украинские каратисты заняли второе общекомандное место на Paris Open 2022

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Париж, Понедельник 24 января 2022 16:18
Украинские каратисты заняли второе общекомандное место на Paris Open 2022 Фото: Анжелика Терлюга (facebook.com/anzhelika.terlyuga)
Автор: РБК-Украина

В столице Франции прошли соревнования по каратэ Paris Open 2022. Украинские спортсмены привезли с соревнований полный комплект медалей.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

Несмотря на то, что Paris Open потерял статус премьер-лиги и не включен в календарь WKF (Всемирная федерация каратэ) в 2022 году, конкуренция на татами была высокой. На соревнования приехали лидеры мирового рейтинга и призеры Олимпийских игр.

Всего соревновались 464 атлета из 52 стран мира, в том числе 21 украинский каратист, сообщает Официальная страница Украинской Федерации Каратэ в Фейсбуке.

В весе до 55 кг Анжелика Терлюга выиграла золотую медаль.

Серебряную медаль выиграла Юлия Палашевская в категории до 50 кг.

Бронзовыми призерами стали: Анита Серегина (до 60 кг) и Олег Пащенко (до 75 кг).

Не стали призерами соревнований, но заняли места в топ-10: Никита Филиппов (5 место, до 60 кг), Екатерина Масло (7 место, до 55 кг), Елизавета Бондарь (7 место, до 61 кг)

Напомним, что в прошлом году на Чемпионате мира по каратэ в Дубае сборная Украины выиграла две медали.

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