Українські каратисти зайняли друге загальнокомандне місце на Paris Open 2022

В столиці Франції пройшли змагання з карате Paris Open 2022. Українські спортсмени привезли зі змагань повний комплект медалей.

Попри те, що Paris Open втратив статус прем'єр-ліги та не включений в календар WKF (Всесвітня федерація карате) у 2022 році, конкуренція на татамі була висока. На змагання приїхали лідери світовогу рейтингу та призери Олімпійських ігор.

Всього змагалось 464 атлети із 52 країн світу, в тому числі 21 український каратист, повідомляє Офіційна сторінка Української Федерації Карате у Фейсбук.

У вазі до 55 кг Анжеліка Терлюга виграла золоту медаль.

Срібну медаль виграла Юлія Палашевська у категорії до 50 кг.

Бронзовими призерами стали: Аніта Сєрьогіна (до 60 кг) та Олег Пащенко (до 75 кг).

Не стали призерами змагань, але посіли місця в топ-10: Микита Філіпов (5 місце, до 60 кг), Катерина Масло (7 місце, до 55 кг), Єлизавета Бондар (7 місце, до 61 кг)