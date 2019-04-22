Українські каратисти виграли три золота на турнірі в Марокко

Фото: збірна України з карате (noc-ukr.org)

Також в активі команди одна срібна нагорода

Українські спортсмени зуміли здобути три золотих і одну срібну медаль на турнірі Karate1 Premier League-2019 в Рабаті (Марокко). Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.

Анжеліка Терлюга (до 55 кг), Станіслав Горуна (до 75 кг) та Валерій Чоботар (до 84 кг) у фінальних поєдинках здобули перемоги і зійшли на першу сходинку п'єдесталу пошани. Галина Мельник (до 68 кг) у рівній боротьбі поступилася в фіналі і стала срібною медалісткою.

Спортсмени також здобули залікові бали у відборі на Олімпійські ігри-2020.

Нагадаємо, вже майже 150 українських спортсменів вибороли ліцензії на Європейські ігри-2019.