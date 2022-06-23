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Украинская IT-отрасль готова к новым инвестициям и проектам, - NIX

Фото: Юлия Пелиханова (пресс-служба компании)
Автор: Артем Горовенко

Несмотря на войну, у Украины есть большой потенциал для активного развития сразу нескольких направлений экономики. Что касается ІТ-сектора, то здесь высокие амбиции Украины вполне оправданы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chief Human Resources Officer в NIX Юлию Пелиханову во время Ukraine Reconstruction Business Forum в Нидерландах.

"Украинская IT продемонстрировала способность работать в усиленном режиме даже во время войны. Наши специалисты продолжают реализовывать сложные технические решения для партнеров со всего мира. В то же время много внимания они уделяют развитию собственных профессиональных навыков, развитию государственного IT-комьюнити. Не удивительно, что европейцы видят в украинских айтишников серьезных конкурентов. И достойных образцов для подражания. Наши иностранные коллеги искренне поражены тем, насколько быстро Украина адаптировалась к новым условиям жизни. Несмотря на полномасштабную войну, мы сохраняем устойчивость. Если говорить об украинских IT, то мы давно восстановили свои довоенные обороты и уже готовы к очередным профессиональным вызовам. IT-компании Украины открыты новым инвестициям и проектам. Приятно знать, что Нидерланды, как и остальные страны ЕС, поддерживают нас и стремятся к сотрудничеству", - заявила Пелиханова.

По ее мнению, дальнейшее развитие украинского IТ-сектора положительно повлияет и на другие отрасли. IТ-индустрия готова помочь Украине выстоять в этой войне и сохранить мощную экономику.

"Поэтому нашим айтишникам важно видеть доверие партнеров - во время подписания новых контрактов и создания общих инвестиционных проектов или в привлечении иностранных IT-специалистов к развитию профильного комьюнити Украины", - резюмировала она.

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инвестиции в УкраинуIT-компания