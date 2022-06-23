Українські IT готові до нових інвестицій та проектів, - NIX

"Українська IT продемонструвала здатність працювати в посиленому режимі навіть під час війни. Наші фахівці продовжують реалізовувати складні технічні рішення для партнерів з усього світу. Водночас багато уваги вони приділяють розвитку власних професійних навичок, розвитку державного IT-ком’юніті. Не дивно, що європейці вбачають в українських айтівцях серйозних конкурентів. І гідних взірців для наслідування. Наші іноземні колеги щиро вражені тим, наскільки швидко Україна адаптувалася до нових умов життя. Попри повномасштабну війну, ми зберігаємо стійкість. Якщо говорити про українські IT, то ми давно відновили свої довоєнні оберти і вже готові до чергових професійних викликів. IT-компанії України відкриті новим інвестиціям та проектам. Приємно знати, що Нідерланди, як і решта країн ЄС, підтримують нас і прагнуть співпраці", - заявила Пеліханова.

На її думку, подальший розвиток українського ІТ-сектору позитивно вплине й на інші галузі. ІТ-індустрія ладна допомогти Україні вистояти в цій війні і зберегти потужну економіку.

"Тому нашим айтівцям важливо бачити довіру партнерів - під час підписання нових контрактів і створення загальних інвестиційних проєктів або в залученні іноземних IT-фахівців до розвитку профільного ком’юніті України", - резюмувала вона.