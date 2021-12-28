Украинские хлебзаводы предупредили о перебоях с поставками продукции из-за цен на газ

По его словам, отрасль остро нуждается в поддержке правительства в сложившихся обстоятельствах, когда цены на газ для производителей выросли в 10 раз.

"Все печи на хлебзаводах работают на газу, это огромные объемы для предприятий. Если у нас раньше энергоносители составляли 10-12% в себестоимости, то сейчас это уже 20-25%", - отмечает глава совета Объединения ”Укрхлебпром” Александр Васильченко.

Помимо этого, с начала текущего года на 40% выросли цены на муку, в 2 раза в цене выросла и электроэнергия, вырос прожиточный минимум. Таким образом себестоимость производства хлеба на сегодняшний день выросла на 40-50%.

По словам Васильченко, если в прошлом году рентабельность производства хлеба составляла 10-12%, то сегодня ее уровень упал до критических 2%, а производство некоторых самых основных товарных позиций у большинства предприятий уже стали убыточными - вплоть до "минус" 20%.

Глава ВАП Юрий Дученко добавляет, что ввиду сложившихся обстоятельств, ряду заводов в ближайшее время действительно придется закрыться, что "бесспорно спровоцирует перебои в производстве и в снабжении населения хлебом", что превратится в серьезную угрозу для продовольственной безопасности страны, основой которой в Украине как раз и является хлеб.

Замдиректора компании "Сумская поляница" Константин Шушара прогнозирует, что закрытия хлебзаводов начнутся уже в первом квартале 2022 года. "Предприятия находятся сейчас на грани выживания", - говорит он.

Помимо потери большого количества рабочих мест, снижения покупательской способности населения и социального напряжение в обществе, закрытие хлебопекарских предприятий также приведет к тому, что бюджетные учреждения - школы, больницы, детские сады и воинские части - останутся без поставок хлеба, а местные бюджеты в кризисное время останутся без подоходного налога от предприятий хлебной отрасли, подчеркивает издание Delo.ua.

По словам руководителей хлебопекарских предприятий, ситуацию могло бы спасти увеличение цены на конечный продукт для потребителя. Однако этого сегодня производителям не позволяют делать торговые сети, которые разрешают поднимать цену на хлеб не выше 5% в месяц при том, что уже сегодня стоит острая необходимость увеличить его стоимость на 30%. Предприятия уже обратились к торговым сетям с предложением пересмотреть принципы ценообразования ввиду сложившихся обстоятельств на рынке.

Альтернативным решением Ассоциация пекарей предлагает предоставить предприятиям хлебной отрасли природный газ со стороны НАК "Нафтогаз Украины" в объеме 10-12 млн кубометров в месяц по сниженной цене в 16 грн за кубометр, по которой сегодня покупают газ коммунальные предприятия.

С этим предложением украинские хлебопекари уже обратились к президенту Зеленскому и премьер-министру Шмыгалю. В случае отсутствия реакции властей и торговых сетей на данную ситуацию Украину неизбежно ждут срывы поставок хлеба, резюмировали во Всеукраинской ассоциации хлебопекарей.