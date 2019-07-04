Украинским гостиницам рекомендуют оборудовать номера электронными замками

В номерах всех новых и реконструированных отелей в Украине рекомендуется обустраивать вход в номера только по бесконтактным карточкам. Соответствующие изменения в государственные строительные нормы вступают в силу с 1 октября, сообщает пресс-служба Минрегиона.

Как отметили в пресс-службе, это не только повысит безопасность проживания во многих украинских отелях, но и в целом повысит уровень обслуживания в них, сделает их более надежными и более безопасными.

Согласно изменениям, номера отелей всех категорий рекомендуется оборудовать электронными карточными замками с централизованным управлением, энергонезависимой памятью минимум на 500 событий, защищенной от систематического повторения событий, функцией "антипаника", автономным энергообеспечением и функцией антиотжима защелки. А номера в гостиницах категории *** и выше - еще и охранной сигнализацией.

Также необходимо предусматривать меры, защищающие от несанкционированного проникновения в монтажные распределительные шкафы и другие сооружения, помещения и оборудование сетей связи, сигнализации при помощи электронной системы контроля доступа и системы видеонаблюдения, отметили в пресс-службе.

Напомним, новые Государственные строительные нормы предусматривают проектирование открытого образовательного пространства для групповых занятий в учебных учреждениях при новом строительстве или реконструкции.

Отметим, что новые Государственные строительные нормы предполагают обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос во время нового строительства, реконструкции и капитального ремонта украинских дорог.