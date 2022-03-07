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"Украинские города сносят с лица земли". У Зеленского упрекнули Запад в бездействии

Автор: Илона Свиридова

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул западных партнеров в бездействии, пока российские войска сносят украинские города с лица земли. По его словам, города продолжают бороться, не смотря на то, что умирают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Судя по всему, нашим друзьям приятно сидеть в уютных кафе Парижа, Берлина, Нью-Йорка или Будапешта. Не спеша пить черный кофе с круасаном и долго смотреть на фотографии украинских городов, которые в прямом эфире сносят с лица земли. А города наши, умирая, все же борются", - отметил Подоляк.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с просьбой немедленно закрыть небо для российских ракет и боевой авиации. По его словам, если партнеры этого не сделают, значит, что они поддерживают убийства украинцев.

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