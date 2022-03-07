"Українські міста зносять з лиця землі". У Зеленського дорікнули Заходу в бездіяльності

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дорікнув західним партнерам у бездіяльності, поки російські війська зносять українські міста з лиця землі. За його словами, міста продовжують боротися, не дивлячись на те, що вмирають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в затишних кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка або Будапешта. Не поспішаючи пити чорну каву з круасаном і довго дивитися на фотографії українських міст, які в прямому ефірі зносять з лиця землі. А міста наші, вмираючи, все ж борються", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до НАТО з проханням негайно закрити небо для російських ракет і бойової авіації. За його словами, якщо партнери цього не зроблять, значить, що вони підтримують вбивства українців.

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