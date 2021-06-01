Украинские города повышают цены на проезд в общественном транспорте
В украинских городах растут цены на проезд в общественном транспорте. Соответствующие решения опубликованы на официальных сайтах городских советов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, за пользование коммунальным транспортом в нескольких областных центрах придется заплатить больше, чем в столице.
В Виннице с сегодняшнего дня стоимость проезда в маршрутных такси будет составлять 10 гривен. Это на 2 гривны дороже, чем в киевском коммунальном транспорте.
21 мая Львовский городской совет установил стоимость одной поездки в электротранспорте и автобусах на уровне 10 гривен.
Также повысили цену на проезд в автобусах и электротранспорте в Николаеве. В ближайшее время анонсируют повышение тарифов в Полтаве и в других городах.
Напомним, ранее городские головы областных центров заявили о том, что муниципалитетам придется повышать цены на проезд, если правительство не погасит несколько миллиардную задолженность за перевозку льготных пассажиров из других городов, которая существует с 2016 года. Громады ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение жителям гарантий, установленных государством, говорилось в заявлении.
Как писало РБК-Украина, наибольшая задолженность - перед Киевом. По словам мэра Киева Виталия Кличко, на компенсацию льготного проезда в 2021 году Киевом запланировано потратить 803,3 млн грн.
В связи с этим Киевсовет обратился к правительству с призывом ликвидировать задолженность за льготный проезд с целью недопущения поднятия тарифов на проезд в общественном транспорте.