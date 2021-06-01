Українські міста підвищують ціни на проїзд у громадському транспорті

В українських містах зростають ціни на проїзд у громадському транспорті. Відповідні рішення оприлюднено на офіційних сайтах міських рад.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, за користування комунальним транспортом у кількох обласних центрах доведеться заплатити більше, ніж у столиці.

У Вінниці відсьогодні вартість проїзду у маршрутних таксі складатиме 10 гривень. Це на 2 гривні дорожче, ніж у київському комунальному транспорті.

21 травня Львівська міська рада встановила вартість однієї поїздки в електротранспорті та автобусах на рівні 10 гривень.

Також підвищили ціну на проїзд в автобусах та електротранспорті у Миколаєві. Найближчим часом анонсують підвищення тарифів у Полтаві та в інших містах.