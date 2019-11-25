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Украинские гимнасты завоевали три золота и серебро на этапе Кубка мира

Новости » Спорт     25.11.2019 - 09:16
Украинские гимнасты завоевали три золота и серебро на этапе Кубка мира
Фото: Олег Верняев (noc-ukr.org)

Всего на соревнованиях наша команда завоевала пять наград

Украинцы завоевали четыре медали во второй день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком Котбусе. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Олимпийский чемпион Олег Верняев добыл золотую награду в упражнении на брусьях, Игорь Радивилов выиграл в опорном прыжке, а Анастасии Бачинской не было равных в вольных упражнениях. Кроме того, украинская гимнастка Диана Варинская стала второй в упражнении на бревне.

Отметим, в первый день соревнований Олег Верняев завоевал бронзу в упражнении на коне.

Напомним, также Верняев стал бронзовым призером в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Эта медаль стала первой за всю историю Украины в многоборье на чемпионатах мира.

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