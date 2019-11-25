Українські гімнасти здобули три золота і срібло на етапі Кубка світу

Фото: Олег Верняєв (noc-ukr.org)

Загалом на змаганнях наша команда завоювала п'ять нагород

Українці завоювали чотири медалі в другий день етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходить в німецькому Котбусі. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв здобув золоту нагороду у вправі на брусах, Ігор Радівілов виграв в опорному стрибку, а Анастасії Бачинської не було рівних у вільних вправах. Крім того, українська гімнастка Діана Варінская стала другою у вправі на колоді.

Другий день змагань на Кубку світу зі спортивної гімнастики у Котбусі приніс Україні ще 4 нагороди!



Олег Верняєв -здобув золото на брусах. Ігор Радівілов - в опорному стрибку. Анастасія Бачинська - у вільних вправах. Діана Варінська стала другою на колоді.@gymnastics pic.twitter.com/f3Gj9yeiiB — НОК України (@OlympicUA) November 24, 2019

Зазначимо, в перший день змагань Олег Верняєв завоював бронзу у вправі на коні.

Нагадаємо, також Верняєв став бронзовим призером в індивідуальному багатоборстві на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Штутгарті. Ця медаль стала першою за всю історію України в багатоборстві на чемпіонатах світу.