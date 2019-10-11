Верняев завоевал первую в истории Украины медаль чемпионата мира в многоборье

Фото: Олег Верняев (noc-ukr.org)

Олег стал бронзовым призером мирового первенства

Украинец Олег Верняев стал бронзовым призером в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком Штутгарте. Об этом сообщает tribuna.com.

Украинский спортсмен набрал 86,973 баллов по сумме шести упражнений. Первые два места заняли представители России.

Отмечается, что Верняев впервые в карьере стал призером мирового первенства в многоборье. Также эта медаль стала первой за всю историю Украины в многоборье на чемпионатах мира.

Cправжній боєць!!!



Український гімнаст Олег Верняєв у наднапруженій боротьбі вириває бронзу в багатоборстві і завершує складний сезон, який починався з травми і операції, на п'єдесталі чемпіонату світу у Штутгарті.



Просто молодчина, пишаємося!!! #Stuttgart2019 pic.twitter.com/ZuK91mzyOt — НОК України (@OlympicUA) October 11, 2019

На Олимпийских играх-2016 Верняев в этой дисциплине завоевал серебро.

На ЧМ-2019 в Штутгарте мужская сборная Украины по спортивной гимнастике заняла четвертое место в командной квалификации.

Таким образом, украинская команда в составе Олега Верняева, Петра Пахнюка, Игоря Радивилова, Евгения Юденкова и Владислава Грико завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио в командных соревнованиях.

Чемпионат мира завершится 13 октября.

Напомним, Верняев решил сделать паузу в выступлениях прошлого сезона. В начале нынешнего года спортсмен перенес сразу несколько операций на обеих ногах.