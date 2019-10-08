Украинские гимнасты квалифицировалась на Олимпийские игры-2020 в Токио

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике заняла четвертое место в командной квалификации на чемпионате мира, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте. Об этом в Facebook сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Таким образом, украинская команда в составе Олега Верняева, Петра Пахнюка, Игоря Радивилова, Евгения Юденкова и Владислава Грико завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио в командных соревнованиях.

В личностных финалах на чемпионате мира выступят Петр Пахнюк (многоборье и брусья), Олег Верняев (многоборье) и Игорь Радивилов (опорный прыжок).

Женская сборная Украины не смогла отобраться на Олимпиаду в командном зачете. Наши девушки заняли 15 место среди 24 сборных (квалификационным нормативом было 12 место)на ЧМ по спортивной гимнастике.

В индивидуальном зачете лицензию получила только Диана Варинская, которая вышла в финал в многоборье.

Уже 9 октября ведущие команды турнира разыграют медали соревнований. Чемпионат мира в Штутгарте завершится 13 октября.

Напомним, ранее на мировом первенстве по художественной гимнастике в Баку украинские спортсменки завоевали три лицензии на Олимпийские игры-2020. Две из них индивидуальные и одна - на соревнования в групповых упражнениях.