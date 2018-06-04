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Українські гімнастки завоювали п'ять медалей на чемпіонаті Європи

НовиниСпорт    04.06.2018 - 12:09
Фото: українські гімнастки (ukraine-rg.com.ua)
Фото: українські гімнастки (ukraine-rg.com.ua)

У медальному заліку Україна посіла четверте місце

Українські грації завоювали 5 медалей на чемпіонаті Європи, який завершився в іспанській Гвадалахарі. Як повідомляє прес-служба Федерації гімнастики України, в активі нашої команди срібло в командній першості, 2 срібла і бронзу в фіналах юніорок, а також срібло у фіналі з 5 обручами.

Україну у всіх фіналах серед юніорок представила лідер юніорської збірної Христина Прикордонна, яка завоювала два срібла з м'ячем і стрічкою і бронзу - з обручем.

 

В рамках юніорської першості срібло в команді взяли Вікторія Онопрієнко, Христина Прикордонна та Анастасія Возняк.

Далі за медалі у фіналах боролася наша збірна команда в групових вправах. Блискуче виконання програми з 5 обручами принесло нашій команді високі 22,100 і срібло в цьому виді. Перше місце зайняла команда Італії, третє - росіянки.

Отримана оцінка 22,100 є рекордною для нашої команди, а труднощі 14,1 - найвища з усіх команд.

 

У медальному заліку Україна посіла четверте місце, а за кількістю завойованих медалей - друге.

Крім того, гімнастки завоювали квоти на Європейські ігри 2019 року, які пройдуть в Мінську.

Нагадаємо, українські гімнастки двічі піднімалися на п'єдестал пошани на етапі світового Кубка з художньої гімнастики, який відбувся в Ташкенті (Узбекистан).

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Теги публікації: гимнастика, чемпионат Европы, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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