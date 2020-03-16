Украинские фуры вернутся из Словении по специальному коридору

В связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса украинские фуры вернутся из Словении по специальному гуманитарному коридору. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

Сообщается, что совместными усилиями разных стран определен гуманитарный коридор с сопровождением по маршруту Словения-Хорватия-Сербия-Румыния, в которых имеет возможность двигаться транспорт. Украинских перевозчиков просят не отказываться от этой возможности.

Что касается транзита по Венгрии, то Будапешт сообщил об обеспечении бесперебойного транзита. На сегодня разрабатывается детальный алгоритм и требования по осуществлению такого транзита.

Также сообщается, что 12 транспортных средств, которые находились на словенско-венгерской границе, успешно ее пересекли и направляются в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Румыния ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса.

До этого премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что Европейский союз закроет почти все внешние границы в связи с пандемией коронавируса.