Українські фури повернуться зі Словенії спеціальним коридором

У зв'язку з закриттям кордонів через пандемію коронавірусу українські фури повернуться зі Словенії спеціальним гуманітарним коридором. Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.

Повідомляється, що спільними зусиллями різних країн визначено гуманітарний коридор з супроводом по маршруту Словенія-Хорватія-Сербія-Румунія, в яких має можливість рухатися транспорт. Українських перевізників просять не відмовлятися від цієї можливості.

Що стосується транзиту по Угорщині, то Будапешт повідомив про забезпечення безперебійного транзиту. На сьогодні розробляється детальний алгоритм і вимоги щодо здійснення такого транзиту.

Також повідомляється, що 12 транспортних засобів, які перебували на словенсько-угорському кордоні, успішно його перетнули і направляються до України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Румунія ввела надзвичайний стан через коронавірус.

До цього прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що Європейський союз закриє майже всі зовнішні кордони у зв'язку з пандемією коронавіруса.