Украинские фрилансеры обвиняют Upwork в потере работы. Что происходит

Что произошло

31 января участник Facebook-группы для украинских фрилансеров beFree Александр Панченко поделился скриншотом письма, которое ему прислала администрация одной из крупнейших фриланс-бирж мира Upwork. Тема письма – "Геополитическое напряжение вокруг Украины" (Geopolitical tensions around Ukraine).

В Upwork опасаются, что из-за угрозы военной агрессии на границах Украины фрилансеры могут не успевать выполнять заказы в указанный срок, тем самым нарушая обязательства перед заказчиками. В связи с этим Upwork дал рекомендации фрилансерам, как им необходимо общаться с клиентами.

Что пишет Upwork

Upwork рекомендует поддерживать непрерывную связь с клиентами, а также регулярно сообщать им о делах. Также биржа рекомендует убедиться, что работа будет выполнена в срок.

Сервис порекомендовал фрилансерам сделать бекапы всех устройств, а также сделать резервные копии проектов. Соответствующее письмо получили фрилансеры из Украины.

Украинские фрилансеры теряют заказы

Фрилансеры негативно отреагировали на рассылку Upwork. Пользовательница сервиса Светлана считает, что Upwork якобы предупреждает клиентов, что сотрудничество с украинскими фрилансерами может навредить их бизнесу из-за срывов рабочих процессов.

Девушка отметила, что за последние две недели она не получила ни одного предложения о работе – раньше она стабильно получала от 3 до 5 писем. Светлана считает, что это стало следствием рассылки Upwork. Про снижение предложений сообщили и другие фрилансеры на форуме сервиса.

Комментарий Upwork

Издание РБК-Украина связалось с Upwork. В комментариях РБК-Украина компания сообщила, что Upwork связывается с пользователями, когда они рискуют столкнуться с перебоями в работе. Таким образом, компания проверяет благополучие своих пользователей. Также своим письмом Upwork заверяет клиентов, что компания готова свести к минимуму сбои, если они произойдут.

Информацию изданию РБК-Украина подтвердила Катерина Божкова, руководительница Upwork в Украине. В компании отметили, что фрилансеры не теряют работу из-за рассылки, а снижение заказов зафиксировано не было.

Также ситуацию прокомментировала еще одна представительница Upwork Валерия. Девушка рассказала, что компания не пытается отговорить клиентов нанимать фриленсеров из Украины.

"Мы хотим помочь нашим фрилансерам и клиентам минимизировать потенциальные срывы в работе. Наша задача – убедиться, что все стороны хорошо проинформированы", - подытожила Валерия.