Украинские фрилансеры обвиняют Upwork в потере работы. Что происходит

Upwork сделал рассылку украинским фрилансерам с рекомендациями, как им работать с заказчиками в условиях военной угрозы. Одна из крупнейших фриланс-площадок мира предупреждает не только фрилансеров, но и заказчиков, которые непосредственно сотрудничают с украинцами на Upwork.
Подробнее о ситуации – читайте в материале РБК-Украина.
31 января участник Facebook-группы для украинских фрилансеров beFree Александр Панченко поделился скриншотом письма, которое ему прислала администрация одной из крупнейших фриланс-бирж мира Upwork. Тема письма – "Геополитическое напряжение вокруг Украины" (Geopolitical tensions around Ukraine).
В Upwork опасаются, что из-за угрозы военной агрессии на границах Украины фрилансеры могут не успевать выполнять заказы в указанный срок, тем самым нарушая обязательства перед заказчиками. В связи с этим Upwork дал рекомендации фрилансерам, как им необходимо общаться с клиентами.
Upwork рекомендует поддерживать непрерывную связь с клиентами, а также регулярно сообщать им о делах. Также биржа рекомендует убедиться, что работа будет выполнена в срок.
Сервис порекомендовал фрилансерам сделать бекапы всех устройств, а также сделать резервные копии проектов. Соответствующее письмо получили фрилансеры из Украины.
Фрилансеры негативно отреагировали на рассылку Upwork. Пользовательница сервиса Светлана считает, что Upwork якобы предупреждает клиентов, что сотрудничество с украинскими фрилансерами может навредить их бизнесу из-за срывов рабочих процессов.
Девушка отметила, что за последние две недели она не получила ни одного предложения о работе – раньше она стабильно получала от 3 до 5 писем. Светлана считает, что это стало следствием рассылки Upwork. Про снижение предложений сообщили и другие фрилансеры на форуме сервиса.
Издание РБК-Украина связалось с Upwork. В комментариях РБК-Украина компания сообщила, что Upwork связывается с пользователями, когда они рискуют столкнуться с перебоями в работе. Таким образом, компания проверяет благополучие своих пользователей. Также своим письмом Upwork заверяет клиентов, что компания готова свести к минимуму сбои, если они произойдут.
Информацию изданию РБК-Украина подтвердила Катерина Божкова, руководительница Upwork в Украине. В компании отметили, что фрилансеры не теряют работу из-за рассылки, а снижение заказов зафиксировано не было.
Также ситуацию прокомментировала еще одна представительница Upwork Валерия. Девушка рассказала, что компания не пытается отговорить клиентов нанимать фриленсеров из Украины.
"Мы хотим помочь нашим фрилансерам и клиентам минимизировать потенциальные срывы в работе. Наша задача – убедиться, что все стороны хорошо проинформированы", - подытожила Валерия.
Ранее сообщалось, что доля Украины на рынке IT-фриланса Восточной Европы вновь сократилась.