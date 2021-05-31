Украинские финансисты назвали главные риски для сектора

Среди основных рисков два опроса подряд остаются угрозы сотрудничества с международными финансовыми организациями.

По мнению руководителей финансовых учреждений, риски политической и социальной ситуации в стране значительно снизились, также низкими являются экономические риски, которые доминировали год назад, хотя заметно возросли инфляционные риски.

Респонденты второй раз подряд отмечают, что меньше всего рисков - в сфере доступа к фондированию.

Опрос НБУ проводился 12 до 25 мая 2021 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, 12 страховых и 2 инвестиционных компаний. Опрос проводится Национальным банком Украины дважды в год. Его результаты отражают, как топ-менеджеры финучреждений оценивают состояние финансового сектора за прошедшие 6 месяцев и чего ожидают в следующие полгода.