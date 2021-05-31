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Украинские финансисты назвали главные риски для сектора

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 14:53
Украинские финансисты назвали главные риски для сектора Фото: коррупция является главным риском для финансового сектора (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Руководители банков и небанковских финансовых учреждений в очередной раз назвали главным источником риска для сектора общий уровень коррупции, деятельность правоохранительных органов и судебной системы. Респонденты также указали на стремительный рост риска возможной эскалации военных действий со стороны Российской Федерации на востоке Украины.

Об этом свидетельствуют данные "Опроса о системных рисках финансового сектора" за май 2021 года, проведенного Национальным банком Украины (НБУ).

Среди основных рисков два опроса подряд остаются угрозы сотрудничества с международными финансовыми организациями.

По мнению руководителей финансовых учреждений, риски политической и социальной ситуации в стране значительно снизились, также низкими являются экономические риски, которые доминировали год назад, хотя заметно возросли инфляционные риски.

Респонденты второй раз подряд отмечают, что меньше всего рисков - в сфере доступа к фондированию.

Украинские финансисты назвали главные риски для сектора

Опрос НБУ проводился 12 до 25 мая 2021 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, 12 страховых и 2 инвестиционных компаний. Опрос проводится Национальным банком Украины дважды в год. Его результаты отражают, как топ-менеджеры финучреждений оценивают состояние финансового сектора за прошедшие 6 месяцев и чего ожидают в следующие полгода.

Напомним, по данным опроса НБУ, почти две трети руководителей украинских предприятий (62,9%) ожидают рост расходов на одного работника в последующие 12 месяцев. Еще 34,7% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне, и лишь 2,4% планируют снизить зарплаты.

По данным опроса НБУ, в I квартале 2021 года руководители украинских предприятий ожидают рост потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 7,7%.

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