Українські фінансисти назвали найбільші ризики для сектору

Керівники банків та небанківських фінансових установ вчергове назвали головним джерелом ризику для сектору загальний рівень корупції, діяльність правоохоронних органів та судової системи. Натомість респонденти вказали на стрімке зростання ризику можливої ескалації військових дій з боку Російської Федерації на сході України.

Про це свідчать дані " Опитування про системні ризики фінансового сектору" за травень 2021 року, проведеного Національним банком України (НБУ).

Серед основних ризиків два опитування поспіль залишаються загрози співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

На думку керівників фінансових установ, ризики політичної та соціальної ситуації в країні значно знизилися, також низькими є економічні ризики, що домінували рік тому, хоча помітно зросли інфляційні ризики.

Респонденти вдруге поспіль зазначають, що найменше ризиків - у сфері доступу до фондування.

Опитування НБУ проводилося 12 до 25 травня 2021 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, 12 страхових та 2 інвестиційних компаній. Опитування проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають, як топ-менеджери фінустанов оцінюють стан фінансового сектору за минулі 6 місяців та чого очікують у наступні півроку.