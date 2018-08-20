Украинские дзюдоисты завоевали шесть наград на Кубке Европы

В активе команды серебро и пять бронз

Одну серебряную и пять бронзовых медалей завоевали украинские дзюдоисты на открытом Континентальном Кубке, который завершился в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Свой первый вклад в рейтинг для отбора к Олимпийским играм 2020 года в Токио сделал воспитанник одесской школы дзюдо Александр Крук, завоевав серебряную награду.

Бронзовые награды получили: Каро Марандян (66 кг) из Кременчуга, запорожцы Даниил Гуцол (100 кг) и Станислав Бондаренко (+100 кг), а львовянка Василиса Кириченко и Анастасия Сапсай из Черкасс победили в "бронзовых" стычках в тяжелой весовой категории +78кг.

Пятые места заняли Елена Нищета из Днепра и киевлянин Андрей Колесник.

Напомним, украинский дзюдоист Богдан Ядов завоевал бронзовую награду на Гран-При в Будапеште, которые являются одними из отборочных стартов в рамках квалификации к Олимпиаде-2020.