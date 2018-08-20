Українські дзюдоїсти вибороли шість нагород на Кубку Європи

В активі команди срібло і п'ять бронз

Одну срібну та п'ять бронзових медалей завоювали українські дзюдоїсти на відкритому Континентальному Кубку, що завершився у Мінську. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Свій перший внесок до рейтингу для відбору до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо зробив вихованець одеської школи дзюдо Олександр Крук, виборовши срібну нагороду.

Бронзові нагороди здобули: Каро Марандян (66 кг) з Кременчука, запорожці Данило Гуцол (100 кг) та Станіслав Бондаренко (+100 кг), а львів’янка Василина Кириченко і Анастасія Сапсай з Черкас перемогли у "бронзових" сутичках у важкій ваговій категорії +78кг.

П'яті місця посіли Олена Ніщета з Дніпра та киянин Андрій Колесник.

Нагадаємо, український дзюдоїст Богдан Ядов виборов бронзову нагороду на Гран-Прі в Будапешті, які є одними із відбіркових стартів в рамках кваліфікації до Олімпіади-2020.