Украинский дзюдоист Ядов завоевал бронзу на Гран-При в Будапеште

Соревнования являются одними из отборочных стартов в рамках квалификации к Олимпиаде-2020

Украинский дзюдоист Богдан Ядов завоевал бронзовую награду на соревнованиях Гран-При в Будапеште, которые являются одними из отборочных стартов в рамках квалификации к Играм ХХХІІ Олимпиады 2020 году в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В весовой категории до 66 кг призер Юношеских Олимпийских игр сначала взял верх над Ярином Менагедом с Израиля. И эту победу наш спортсмен получил досрочно: схватка длилась чуть меньше трех минут.

На пути к пьедесталу Богдан выиграл у двух Себастьянов - Переса с Чили, который 2018 имеет две бронзовых призы Panamerican Open, и Сейдля из Германии, который в феврале был третьим на турнире Grand Slam в Париже.

Затем украинец в дополнительное время одолел Торнике Наглиашвили (золото и серебро Кубков Европы-2018). Но впоследствии уступил будущему победителю соревнований в столице Венгрии Кензо Тагави из Японии, который в феврале выиграл Grand Slam в Дюссельдорфе. В "утешительном" поединке за выход к малому финалу Ядов был сильнее ирландца Натана Бернса.

Отмечается, что это - первая медаль дзюдоиста на соревнованиях такого ранга, до этого были награды на чемпионате Европы-2015 среди юниоров (серебро), Кубке Европы среди юниоров (две бронзы) и Кубках Европы среди взрослых (золото и бронза).

Напомним, украинские дзюдоистки завоевали серебряную и бронзовую медали на этапе Гран-при в турецкой Анталии.