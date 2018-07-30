Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-При в Загребе

На престижном старте украинцы собрали целый урожай наград

Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-При в столице Хорватии, который стал первым лицензионным стартом для спортсменов в борьбе за заветные пропуска на Олимпийские игры в Токио 2020. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

На престижном старте Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг выиграла свой первый турнир после травмы, победив в финале россиянку, третий номер мирового рейтинга Ирину долгов.

Серебряную награду в копилку сборной Украины принес Георгий Зантарая (до 66 кг), для которого эта медаль стала первой в нынешнем сезоне.

Медали бронзового достоинства получили тяжеловесы - Яков Хаммам (+100 кг) и Елизавета Каланина (+78 кг), которые выиграли "малые" финалы в своих весовых категориях.

Напомним, ранее украинские дзюдоистки завоевали серебряную и бронзовую медали на этапе Гран-при в турецкой Анталии.