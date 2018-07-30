Українські дзюдоїсти здобули чотири медалі на Гран-Прі в Загребі

На престижному старті українці зібрали цілий урожай нагород

Українські дзюдоїсти здобули чотири медалі на Гран-Прі в столиці Хорватії, що став першим ліцензійним стартом для спортсменів у боротьбі за заповітні перепустки на Олімпійські ігри в Токіо-2020. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

На престижному старті Дар'я Білодід у ваговій категорії до 48 кг виграла свій перший турнір після травми, перемігши у фіналі росіянку, третій номер світового рейтингу Ірину Долгову.

Срібну нагороду до скарбнички збірної України приніс Георгій Зантарая (до 66 кг), для якого ця медаль стала першою в нинішньому сезоні.

Медалі бронзового ґатунку здобули важковаговики - Яків Хаммо (+100 кг) і Єлизавета Каланіна (+78 кг), які виграли "малі" фінали у своїх вагових категоріях.

Нагадаємо, раніше українські дзюдоїстки вибороли срібну і бронзову медалі на етапі Гран-прі в турецькій Анталії.