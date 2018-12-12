Українські дипломати відвідали п'ятьох незаконно заарештованих в РФ моряків

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Сьогодні консули завершили відвідування всіх незаконно заарештованих українських моряків

Українські дипломати сьогодні, 12 грудня, відвідали незаконно утримуваних в Росії українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової Facebook.

За її словами, консули сьогодні завершили відвідування всіх незаконно заарештованих в РФ українських моряків.

"Щойно отримала інформацію від наших консулів з посольства у Москві. Сьогодні вони завершили відвідування усіх військових моряків, захоплених у полон російським агресором, а саме - Андрія Шевченка, Володимира Варімеза, Сергія Чулібу, Юрія Будзила та Андрія Драча", - повідомила вона.

За словами консулів, українці "мужньо тримаються, вірять у повернення додому, і знають, що для цього робляться всі необхідні кроки, як Україною, так і міжнародним співтовариством".

Також Денісова повідомила, що консули подзвонять всім представникам сімей і повідомлять їм подробиці відвідувань.

Нагадаємо, вчора дипломати відвідали шістьох незаконно заарештованих в РФ моряків. Зокрема, українські дипломати відвідали шістьох моряків в СІЗО "Лефортово" - Олега Мельничука, Михайла Власюка, Віктора Беспальченка, Володимира Терещенка, Євгенія Семидоцького, Володимира Лісового.