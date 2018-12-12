ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українські дипломати відвідали п'ятьох незаконно заарештованих в РФ моряків

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 20:56
Українські дипломати відвідали п'ятьох незаконно заарештованих в РФ моряків
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Сьогодні консули завершили відвідування всіх незаконно заарештованих українських моряків

Українські дипломати сьогодні, 12 грудня, відвідали незаконно утримуваних в Росії українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової Facebook.

За її словами, консули сьогодні завершили відвідування всіх незаконно заарештованих в РФ українських моряків.

"Щойно отримала інформацію від наших консулів з посольства у Москві. Сьогодні вони завершили відвідування усіх військових моряків, захоплених у полон російським агресором, а саме - Андрія Шевченка, Володимира Варімеза, Сергія Чулібу, Юрія Будзила та Андрія Драча", - повідомила вона.

За словами консулів, українці "мужньо тримаються, вірять у повернення додому, і знають, що для цього робляться всі необхідні кроки, як Україною, так і міжнародним співтовариством".

Також Денісова повідомила, що консули подзвонять всім представникам сімей і повідомлять їм подробиці відвідувань.

Нагадаємо, вчора дипломати відвідали шістьох незаконно заарештованих в РФ моряків. Зокрема, українські дипломати відвідали шістьох моряків в СІЗО "Лефортово" - Олега Мельничука, Михайла Власюка, Віктора Беспальченка, Володимира Терещенка, Євгенія Семидоцького, Володимира Лісового.

 

Турчинов обговорив посилення санкцій проти РФ з главою представництва НАТО в Україні Генпрокурор Нью-Йорка анонсувала розслідування проти Трампа
Новини України Російська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся