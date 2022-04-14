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Українські десантники знищили ворога й звільнили кілька населених пунктів на Півдні

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Четвер 14 квітня 2022 14:48
Українські десантники знищили ворога й звільнили кілька населених пунктів на Півдні Львівські десантники знищили ворога на Півдні (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

На Півдні десантно-штурмові війська продовжують знищувати ворога. Зокрема, станом на 14 квітня українські воїни повідомили про чергову блискучу операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Зокрема, були завчасно проведенні необхідні заходи для виявлення та подавлення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об’єктів противника. Після цього, штурмовими підрозділами була проведені наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти отримали значні втрати та були деморалізовані. До того ж вони почали відступати, залишаючи зайняті позиції. В результаті львівські десантники звільнили від окупації декілька українських населених пунктів.

"Ми продовжуємо вести бойові дії, знищуючи окупантів на своїй рідній землі. Вірте нашим воїнам, вірте Збройним Силам України", - додали в командуванні.

Українські десантники знищили ворога й звільнили кілька населених пунктів на ПівдніУкраїнські десантники знищили ворога й звільнили кілька населених пунктів на ПівдніУкраїнські десантники знищили ворога й звільнили кілька населених пунктів на ПівдніЛьвівські десантники знищили ворога на Півдні (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що українські морпіхи збили безпілотник окупантів, після чого поранили двох військових.

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