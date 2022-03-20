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Украинские десантники уничтожили российских оккупантов, которые хотели ворваться в южные области

Украинские десантники уничтожили российских оккупантов (t.me/ministry_of_defense)
Автор: Татьяна Самарук

Украинским десантникам удалось уничтожить российских оккупантов, которые хотели осуществить нападение на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ уничтожила российских оккупантов на юге Украины. Украинские воины ликвидировали оккупантов 26-й бригады береговой обороны Черноморского Флота Военно-Морского Флота РФ.

Ликвидирована бригада оккупантов дислоцируется в селе Перевальное, что на территории временно оккупированного Крыма. Подавляющее большинство ликвидированных оккупантов – предатели Военной присяги и всего украинского народа.

Украинские десантники уничтожили российских оккупантов (t.me/ministry_of_defense)

Ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили новейший российский вертолет Ка-52 стоимостью 16 млн долларов.

Также мы писали, что в Мариуполе оккупанты маскируют сигнальные маячки в гаджеты для обнаружения позиций ВСУ.

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