UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов и несколько единиц техники

Фото: десатники уничтожили подразделение оккупантов (facebook.com/dshv.mil.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские десантники уничтожили очередное подразделение российских оккупантов. Также ВСУ ликвидировали несколько единиц вражеской бронированной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно продолжают уничтожать российские оккупационные войска на всех направлениях. В частности, в одном из районов выполнения боевых задач, воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение российских оккупантов и несколько единиц боевой техники", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны сообщили, что Россия продолжает наступательные действия в направлении изюма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в УкраинуВооруженные силы Украины