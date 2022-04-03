Украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов и несколько единиц техники

Украинские десантники уничтожили очередное подразделение российских оккупантов. Также ВСУ ликвидировали несколько единиц вражеской бронированной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно продолжают уничтожать российские оккупационные войска на всех направлениях. В частности, в одном из районов выполнения боевых задач, воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение российских оккупантов и несколько единиц боевой техники", - говорится в сообщении.
Напомним, в Минобороны сообщили, что Россия продолжает наступательные действия в направлении изюма.
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