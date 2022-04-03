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Українські десантники знищили підрозділ окупантів та декілька одиниць техніки

Фото: десатники знищили підрозділ окупантів (facebook.com/dshv.mil.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські десантники знищили черговий підрозділ російських окупантів. Також ЗСУ ліквідували декілька одиниць ворожої броньованої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно продовжують знищувати російські окупаційні війська на всіх напрямках. Зокрема, в одному з районів виконання бойових завдань, воїни 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ російських окупантів та декілька одиниць бойової техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що Росія продовжує наступальні дії в напрямку Ізюма.

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