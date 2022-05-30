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Украинская авиация десять раз налетала на оккупантов в четырех областях: что поразили

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Украина, Понедельник 30 мая 2022 22:55
Украинская авиация десять раз налетала на оккупантов в четырех областях: что поразили Фото: украинская авиация нанесла огневые удары оккупантам (фото facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

30 мая ударная авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалетов на вражеские позиции. Нанесено огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе РФ.

Подразделениями зенитных ракетных войск в Донецкой области уничтожено авиационную ракету класса "воздух-поверхность" - Х-59МК, а в Одесской области - крылатую ракету Х-22, боевая часть которой - около тонны.Украинская авиация десять раз налетала на оккупантов в четырех областях: что поразили

Напомним, ударная авиация Воздушных сил нанесла удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Долгенькое, которое находится возле Изюма. Была уничтожена ротно-тактическая группа,

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