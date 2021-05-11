Украинские борцы завоевали лишь 10 олимпийских лицензий. Это худший результат в истории

Днями в болгарской Софии завершился последний квалификационный турнир перед Олимпийскими играми-2020 в Токио. По итогам турнира Украина завоевала еще три лицензии на ОИ, увеличив их количество до 10, что является новым антирекордом в истории страны.
Об этом сообщает "Суспильне Спорт".
Всего украинцы будут представлены в 10 весовых категориях из 18:
Отмечается, что результат в 10 лицензий является худшим в истории Украины. До этого антирекордом было 11 путевок на ОИ в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Результаты борцов из Украины на ОИ:
Ранее РБК-Украина писало, что из-за ситуации с коронавирусом Олимпиада в Токио оказалась под угрозой срыва.
При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что олимпийская деревня в Японии будет безопасным местом от COVID-19.