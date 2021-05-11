Українські борці завоювали лише 10 олімпійських ліцензій. Це найгірший результат в історії

Днями в болгарській Софії завершився останній кваліфікаційний турнір перед Олімпійськими іграми-2020 на Токіо. За підсумками турніру Україна завоювала ще три ліцензії на ОІ, збільшивши їх кількість до 10, що є новим антирекордом в історії країни.

Результати борців з України на ОІ:

Відзначається, що результат в 10 ліцензій є гіршим в історії України. До цього антирекордом було 11 путівок на ОІ в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

За кількістю ліцензій Україна посідає восьме місце в світі.

Всього українці будуть представлені в 10 вагових категоріях з 18:

Раніше РБК-Україна писало, що через ситуацію з коронавірусом Олімпіада в Токіо виявилася під загрозою зриву.

При цьому в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що олімпійське селище в Японії буде безпечним місцем від COVID-19.