RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українські борці завоювали лише 10 олімпійських ліцензій. Це найгірший результат в історії

Автор: Ігор Литвиненко

Днями в болгарській Софії завершився останній кваліфікаційний турнір перед Олімпійськими іграми-2020 на Токіо. За підсумками турніру Україна завоювала ще три ліцензії на ОІ, збільшивши їх кількість до 10, що є новим антирекордом в історії країни.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Всього українці будуть представлені в 10 вагових категоріях з 18:

  • вільна боротьба - Василь Михайлов (до 74 кг), Олександр Хоцяновський (до 125 кг);
  • греко-римська боротьба - Ленур Теміров (до 60 кг), Парвіз Насибов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг);
  • жіноча боротьба - Оксана Лівач (до 50 кг), Аліна Грушина-Акобо (до 57 кг), Ірина Коляденко (до 62 кг), Алла Черкасова (до 68 кг), Алла Белінська (до 76 кг).

За кількістю ліцензій Україна посідає восьме місце в світі.

Відзначається, що результат в 10 ліцензій є гіршим в історії України. До цього антирекордом було 11 путівок на ОІ в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Результати борців з України на ОІ:

  • Атланта-1996: 17 (з 20 можливих) ліцензій, 4 медалі;
  • Сідней-2000: 16 (16), 2 медалі;
  • Афіни-2004: 16 (18) ліцензій, 2 медалі;
  • Пекін-2008: 17 (18) ліцензій, 4 медалі;
  • Лондон-2012: 13 (18) ліцензій, 1 медаль;
  • Ріо-2016: 11 (18) ліцензій, 1 медаль.

Раніше РБК-Україна писало, що через ситуацію з коронавірусом Олімпіада в Токіо виявилася під загрозою зриву.

При цьому в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що олімпійське селище в Японії буде безпечним місцем від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олімпіадаборьба