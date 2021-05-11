Украинские борцы завоевали лишь 10 олимпийских лицензий. Это худший результат в истории
Днями в болгарской Софии завершился последний квалификационный турнир перед Олимпийскими играми-2020 в Токио. По итогам турнира Украина завоевала еще три лицензии на ОИ, увеличив их количество до 10, что является новым антирекордом в истории страны.
Об этом сообщает "Суспильне Спорт".
Всего украинцы будут представлены в 10 весовых категориях из 18:
- вольная борьба - Василий Михайлов (до 74 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг);
- греко-римская борьба - Ленур Темиров (до 60 кг), Парвиз Насибов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг);
- женская борьба - Оксана Ливач (до 50 кг), Алина Грушина-Акобия (до 57 кг), Ирина Коляденко (до 62 кг), Алла Черкасова (до 68 кг), Алла Белинская (до 76 кг).
- По количеству лицензий Украина занимает восьмое место в мире.
Отмечается, что результат в 10 лицензий является худшим в истории Украины. До этого антирекордом было 11 путевок на ОИ в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Результаты борцов из Украины на ОИ:
- Атланта-1996: 17 (из 20 возможных) лицензий, 4 медали;
- Сидней-2000: 16 (16), 2 медали;
- Афины-2004: 16 (18) лицензий, 2 медали;
- Пекин-2008: 17 (18) лицензий, 4 медали;
- Лондон-2012: 13 (18) лицензий, 1 медаль;
- Рио-2016: 11 (18) лицензий, 1 медаль.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за ситуации с коронавирусом Олимпиада в Токио оказалась под угрозой срыва.
При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что олимпийская деревня в Японии будет безопасным местом от COVID-19.