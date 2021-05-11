ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинские борцы завоевали лишь 10 олимпийских лицензий. Это худший результат в истории

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 15:12
Украинские борцы завоевали лишь 10 олимпийских лицензий. Это худший результат в истории Фото: Жан Беленюк пробился на ОИ в Токио (uww.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Днями в болгарской Софии завершился последний квалификационный турнир перед Олимпийскими играми-2020 в Токио. По итогам турнира Украина завоевала еще три лицензии на ОИ, увеличив их количество до 10, что является новым антирекордом в истории страны.

Об этом сообщает "Суспильне Спорт".

Всего украинцы будут представлены в 10 весовых категориях из 18:

  • вольная борьба - Василий Михайлов (до 74 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг);
  • греко-римская борьба - Ленур Темиров (до 60 кг), Парвиз Насибов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг);
  • женская борьба - Оксана Ливач (до 50 кг), Алина Грушина-Акобия (до 57 кг), Ирина Коляденко (до 62 кг), Алла Черкасова (до 68 кг), Алла Белинская (до 76 кг).
  • По количеству лицензий Украина занимает восьмое место в мире.

Отмечается, что результат в 10 лицензий является худшим в истории Украины. До этого антирекордом было 11 путевок на ОИ в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Результаты борцов из Украины на ОИ:

  • Атланта-1996: 17 (из 20 возможных) лицензий, 4 медали;
  • Сидней-2000: 16 (16), 2 медали;
  • Афины-2004: 16 (18) лицензий, 2 медали;
  • Пекин-2008: 17 (18) лицензий, 4 медали;
  • Лондон-2012: 13 (18) лицензий, 1 медаль;
  • Рио-2016: 11 (18) лицензий, 1 медаль.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за ситуации с коронавирусом Олимпиада в Токио оказалась под угрозой срыва.

При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что олимпийская деревня в Японии будет безопасным местом от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Олимпиада борьба
NEWS
Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом