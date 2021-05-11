Українські борці завоювали лише 10 олімпійських ліцензій. Це найгірший результат в історії
Днями в болгарській Софії завершився останній кваліфікаційний турнір перед Олімпійськими іграми-2020 на Токіо. За підсумками турніру Україна завоювала ще три ліцензії на ОІ, збільшивши їх кількість до 10, що є новим антирекордом в історії країни.
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Всього українці будуть представлені в 10 вагових категоріях з 18:
- вільна боротьба - Василь Михайлов (до 74 кг), Олександр Хоцяновський (до 125 кг);
- греко-римська боротьба - Ленур Теміров (до 60 кг), Парвіз Насибов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг);
- жіноча боротьба - Оксана Лівач (до 50 кг), Аліна Грушина-Акобо (до 57 кг), Ірина Коляденко (до 62 кг), Алла Черкасова (до 68 кг), Алла Белінська (до 76 кг).
За кількістю ліцензій Україна посідає восьме місце в світі.
Відзначається, що результат в 10 ліцензій є гіршим в історії України. До цього антирекордом було 11 путівок на ОІ в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.
Результати борців з України на ОІ:
- Атланта-1996: 17 (з 20 можливих) ліцензій, 4 медалі;
- Сідней-2000: 16 (16), 2 медалі;
- Афіни-2004: 16 (18) ліцензій, 2 медалі;
- Пекін-2008: 17 (18) ліцензій, 4 медалі;
- Лондон-2012: 13 (18) ліцензій, 1 медаль;
- Ріо-2016: 11 (18) ліцензій, 1 медаль.
Раніше РБК-Україна писало, що через ситуацію з коронавірусом Олімпіада в Токіо виявилася під загрозою зриву.
При цьому в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що олімпійське селище в Японії буде безпечним місцем від COVID-19.