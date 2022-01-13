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Украинские больницы начали вести учет антибиотиков

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Украина, Четверг 13 января 2022 13:03
Украинские больницы начали вести учет антибиотиков Фото: Украинские больницы начали вести учет антибиотиков (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения Украины, которые оказывают стационарную медицинскую помощь, начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов. Речь идет о 29 лекарственных препаратах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов - всего 29 лекарственных средств. Это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить сроки пребывания пациентов на стационарном лечении", - сказано в сообщении.

Электронные рецепты

Кроме того, продолжается также поэтапная подготовка к внедрению отпуска лекарственных средств по электронным рецептам. С апреля 2022 года запланирован старт отпуска и выписки электронных рецептов на зарегистрированные в Украине антибактериальные (противомикробные) лекарственные средства.

Алгоритм получения лекарств

Для получения этих лекарств предусмотрен определенный алгоритм: пациент обращается к своему врачу, врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). Также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном средстве, далее пациенту следует обратиться в аптечное учреждение, подключенное к ЭСЗ, и сообщить номер рецепта. Фармацевт по этому номеру увидит, что именно назначил врач, и сможет осуществить отпуск лекарства.

Объемы продаж

В Минздраве признались, что не знают, сколько реально антимикробных препаратов принимают украинцы, однако есть анализ трендов. Согласно ему, в 2020 году общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 млрд грн. Это на 40% больше, чем в 2018 году. Выросли также объемы продаж таких препаратов в аптеках: с 3,26 млрд грн в 2018 году до 4,36 млрд грн - в 2020-м.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения считает необходимым включать беременных в клинические испытания медицинских препаратов. В частности, в испытания лекарств и вакцин от коронавируса.

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Министерство здравоохранения Украины
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