Украинские боксеры завоевали рекордные 20 медалей на чемпионате Европы среди юниоров

Юниорская сборная Украины выиграла 20 медалей на чемпионате Европы по боксу, который проводился в болгарской Софии. Среди наград - пять золотых, четыре серебряных и 11 бронзовых.

Об этом сообщается на сайте Федерации бокса Украины.

Золото континентального первенства выиграли Виталий Грабовский (весовая категория 57 кг), Александр Яровой (60 кг), Алексей Боклах (63 кг), Александр Балабин (70 кг) и Вероника Накота (до 66 кг).

Серебро на счету Максима Рудыка (50 кг), Айдера Абдураимова (54 кг), Анастасии Крамаренко (60 кг) и Карины Айрапетян (80 кг).

Бронза - у Джамала Кулиева (80 кг), Валерия Шульги (+80 кг), Елизаветы Воевудко (46 кг), Алины Крамар (50 кг), Изабель Габорец (52 кг), Ярославы Масюткиной (54 кг), Татьяны Довгаль (57 кг), Марии Фонотовой (63 кг), Радмилы Родионовой (70 кг), Александры Джигун (75 кг) и Полины Черненко (+80 кг).

В общем медальном зачете Украина заняла второе место, незначительно уступив только команде России.

По количеству завоеванных медалей украинские юниоры значительно превзошли результат 2019 года, когда на турнире в Румынии одержали 13 наград, среди которых 2 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых наград.

Напомним, женская сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу в Мадриде.