UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ

Фото: украинские беженцы (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Приток украинских беженцев в страны еврозоны может уменьшить нехватку рабочей силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил Европейский центральный банк, украинские беженцы снизят дефицит рабочей силы в европейских странах, поскольку часть из них не вернется в Украину. На сегодня около 7 млн беженцев покинули Украину, многие надеются найти долгосрочные возможности трудоустройства в 27 странах ЕС.

"Согласно всем допущениям, приблизительные расчеты указывают на средний рост рабочей силы в зоне евро на 0,2-0,8% в среднесрочной перспективе. Это соответствует увеличению численности рабочей силы в зоне евро на 0,3-1,3 млн человек в результате кризиса", - говорится в статье ЕЦБ в Экономическом бюллетене.

ЕЦБ отмечает, что при рекордно низком уровне безработицы еврозона борется с растущей нехваткой рабочей силы, а приток беженцев может "слегка ослабить" напряженность на рынке труда.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания упростит въезд в страну для несовершеннолетних украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзБеженцы