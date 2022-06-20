Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ

Приток украинских беженцев в страны еврозоны может уменьшить нехватку рабочей силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявил Европейский центральный банк, украинские беженцы снизят дефицит рабочей силы в европейских странах, поскольку часть из них не вернется в Украину. На сегодня около 7 млн беженцев покинули Украину, многие надеются найти долгосрочные возможности трудоустройства в 27 странах ЕС.
"Согласно всем допущениям, приблизительные расчеты указывают на средний рост рабочей силы в зоне евро на 0,2-0,8% в среднесрочной перспективе. Это соответствует увеличению численности рабочей силы в зоне евро на 0,3-1,3 млн человек в результате кризиса", - говорится в статье ЕЦБ в Экономическом бюллетене.
ЕЦБ отмечает, что при рекордно низком уровне безработицы еврозона борется с растущей нехваткой рабочей силы, а приток беженцев может "слегка ослабить" напряженность на рынке труда.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания упростит въезд в страну для несовершеннолетних украинцев.
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