Українські біженці можуть зменшити дефіцит робочої сили в єврозоні, - ЄЦБ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявив Європейський центральний банк, українські біженці зменшать дефіцит робочої сили в європейських країнах, оскільки частина з них не повернеться до України. На сьогодні близько 7 млн ​​біженців залишили Україну, багато хто сподівається знайти довгострокові можливості працевлаштування у 27 країнах ЄС.

"Згідно з усіма припущеннями, приблизні розрахунки вказують на середнє зростання робочої сили в зоні євро на 0,2-0,8% у середньостроковій перспективі. Це відповідає збільшенню чисельності робочої сили в зоні євро на 0,3-1,3 млн осіб внаслідок кризи", - йдеться у статті ЄЦБ в Економічному бюлетені.

ЄЦБ зазначає, що за рекордно низького рівня безробіття єврозона бореться зі зростаючим браком робочої сили, а приплив біженців може "злегка послабити" напруженість на ринку праці.