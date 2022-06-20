RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські біженці можуть зменшити дефіцит робочої сили в єврозоні, - ЄЦБ

Фото: українські біженці (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Приплив українських біженців до країн єврозони може зменшити нестачу робочої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив Європейський центральний банк, українські біженці зменшать дефіцит робочої сили в європейських країнах, оскільки частина з них не повернеться до України. На сьогодні близько 7 млн ​​біженців залишили Україну, багато хто сподівається знайти довгострокові можливості працевлаштування у 27 країнах ЄС.

"Згідно з усіма припущеннями, приблизні розрахунки вказують на середнє зростання робочої сили в зоні євро на 0,2-0,8% у середньостроковій перспективі. Це відповідає збільшенню чисельності робочої сили в зоні євро на 0,3-1,3 млн осіб внаслідок кризи", - йдеться у статті ЄЦБ в Економічному бюлетені.

ЄЦБ зазначає, що за рекордно низького рівня безробіття єврозона бореться зі зростаючим браком робочої сили, а приплив біженців може "злегка послабити" напруженість на ринку праці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія спростить в'їзд у країну для неповнолітніх українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзБіженці