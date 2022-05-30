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Украинские беженцы в Бельгии смогут обменивать гривны на евро

Фото: в Бельгии украинские беженцы смогут обменять гривны на евро (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Бельгии с 1 июня украинские беженцы смогут обменивать гривны на евро в местных банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального банка Бельгии.

Согласно рекомендации Европейской комиссии, на одного взрослого можно обменять не более 10 000 гривен. Деньги можно обменять в таких банках как Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels.

При этом банковские учреждения будут принимать купюры только номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен.

"После предоставления банковских счетов украинским беженцам это еще один пример того, что банки делают, чтобы оказать помощь", - заявил генеральный директор бельгийской Федерации финансового сектора Карел Баэрт.

Отметим, что после Польши Бельгия является одной из первых стран-членов ЕС, предложивших услугу, позволяющую украинским беженцам обменять гривны на евро.

Напомним, что в Германии с 24 мая украинские беженцы могут обменять гривны на евро без дополнительных комиссий.

Мы также писали о том, что украинским беженцам в Европе отменили бесплатный проезд в транспорте.

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